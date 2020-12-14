威盛(2388)小金雞威鋒電子(6756)日前完成競價拍賣，今(14)日起將進行公開申購，訂為每股168元，以今日股價約300元計算，抽中一張可望賺進13萬元價差。

威鋒12月14日至16日進行公開申購程序，股數為2,231張，申購價格為每股168元，預計於12月24日上市掛牌。

威鋒為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商，產品終端主要應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領域。受惠終端應用市場需求增加，威鋒電子營運表現亮眼，2019年度及2020年前三季營收分別為15.86億元、14.22億元，年成長率達2~3成，稅後淨利更大幅跳增，2020年前三季稅後淨利為2.35億元已接近2019年全年表現，每股稅後純益(EPS)分別為4.05元、3.91元。

(時報資訊)