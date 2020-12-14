巫師決定仿效上季火箭針對「忍者龜」韋斯布魯克的保護措施！根據《NBC Sports》提前爆料，巫師已經決定韋斯布魯克在新球季例行賽，不會打背靠背的比賽，也就是連兩天出賽的話，韋少至少會缺席1場，畢竟他都已經32歲了。

「對於我們來說，我們很難保證韋斯布魯克的健康與安全，儘管他擁有相當出色的身體條件，」曾在雷霆帶過韋斯布魯克的巫師總教練布魯克斯表示，「這將是一場磨難，他已經不是一名年輕球員了，就算他擁有比別人還多的能量。」

其實從季前訓練營開始，巫師就很保護韋斯布魯克了，14日的首場熱身賽，他就沒有上場，只坐在場邊觀戰，儘管聯盟僅公布上半球季賽程，巫師已經至少擁有7次背靠背比賽，首次出現背靠背就在第2與第3場例行賽，對手都是魔術。

新球季將是韋斯布魯克生涯第13個球季，擁有不少傷痛歷史的他，尤其是在膝蓋曾經開過不少次刀，布魯克斯以前就曾帶過韋少，當然相當清楚他的身體狀態，會這麼早就宣告讓他負荷管理，其實並不意外，就看聯盟官方是否有意見了。

(中時 )