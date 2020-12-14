民眾到台中市中央公園遊玩，因園區太大，忘記停車位置，幸好遇到巡邏員警，迅速找到停放車輛的位置。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市剛啟用水湳經貿園區內的中央公園，面積高達67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍大，園區有1.2萬株台灣原生樹種及感官體驗設施，吸引很多民眾來休閒運動，日前1對父子到中央公園遊玩，因園區太大，一時忘記停車位置，幸好遇到巡邏員警，員警聽完描述，迅速找到停放車輛的位置。

台中市警察局第六分局西屯派出所巡佐吳金安、警員葉奕承，在中央公園巡邏時，行經中科路與敦化路口，遇到1對父子向警方招手，表示趁假日至中央公園遊玩，由於中央公園太大，逛到傍晚天色昏暗時，一時之間迷失方向，也忘記車輛停放位置。

「找了1個多小時，還是未能找到車輛停放的位置」這對父子向員警表示，公園好大，車子不知停在那個方向，剛好遇到西屯所巡邏員警經過，警方得知後載著這對父子在公園附近搜尋，經由父子描述地標，以及員警對園區建築物的了解，終於在中科路與經貿五路口找到他們的車輛，父子相當感謝警方及時的協助。

警方指出，中央公園近期開幕，是民眾假日踏青的好去處，警方也加強巡邏、守望及設置機動派出所，讓民眾有需要時，能夠獲得警方及時的協助。

(中時 )