台中捷運綠線上月16日開始試營運，21日卻出現重大故障、試營運喊卡，歷經3周檢測後，北捷局上周向中市府報告，台中市府經評估、研判後，認為軸心斷裂可能不只是個案問題，基於安全最高考量，市長盧秀燕宣布取消19日的通車典禮，並向市民鞠躬致歉。

「安全至上！」盧秀燕表示，台中市府多次提出要求，但北捷局、川崎重工雖提出中捷相關故障報告，真正故障原因卻仍未完全釐清，認為廠商對通車期限太過樂觀，市府不會為了通車而通車，寧願挨罵、一定要確保安全，決定取消19日的通車儀式，再次退回北捷局的報告、未來將求償，並將成立.「軌道故障審查委員會」，邀請專家學者協助把關。

交通局長葉昭甫指出，北捷局與川崎重工已將斷裂的軸心送檢測，發現其在降伏強度、抗拉強度都比原設計標準低，顯示可能是材料出現狀況，但這究竟是通案、或是個案？已要求北捷局再補送未斷裂的軸心檢驗，以確保斷裂真實原因；另是否因安裝問題而導致軸心斷裂？也是必須說明的部分。

葉昭甫強調，市府將邀請機械工程、材料及軌道三項專業的專家加入第三方專業客觀的審查委員會，協助做專業判斷與確認，「安全性問題不會是廠商說了算」。

台中捷運公司董事長林志盈表示，北捷局與川崎重工將改善措施完成日預約在明年2月9日，其中時程排定卻不包括重新檢測等過程，中捷公司與市府都認為此日期過於樂觀，將要求完成所有改善措施並在測試軌道試跑100公里、並於正線軌道來回跑兩趟測試。

法制局長李善植說明，台中市與北捷局於2010年曾簽訂採購代辦協議書，委託北捷局辦理中捷事宜，若此委任事務有疏失，北捷局必須負起責任，待未來正式通車後，市府將依照真正通車日、計算延遲通車造成的損失並向北捷局求償。

(中時 )