台中市警察局第三分局東區分駐所志工分隊用心準備美味佳餚，慰勞警察同仁們平日的辛勞。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

「紅燒牛肉」、「甘蔗雞」、「臘肉炒洋蔥」、「炸年糕」、「水煮蝦」…，一整桌澎湃料理，這可不是婚宴或尾牙，台中市政府警察局第三分局東區分駐所志工分隊感念員警們執勤的辛勞，日前晚間舉辦志工聯誼餐會，一人一菜慰勞警察同仁們平日的辛勞，溫馨的晚餐約會，讓大家直呼好溫暖、有家的感覺！

近日天氣變化大，入夜後氣溫驟降，為讓員警暖氣補身，儲備執勤的精氣神，東區志工分隊長陳素鈴召集志工隊員們挽起袖子親自下廚，不但煮了熱騰騰的黑糖薑茶，更端出了「紅燒牛肉」、「甘蔗雞」、「臘肉炒洋蔥」、「炸年糕」、「水煮蝦」等一道道色香味俱全、充滿媽媽味的佳餚，讓飢腸轆轆的員警們忍不住食指大動。

台中市三分局分局長長張則誠、志工中隊長賴永豐、東區義警分隊長蔡鈴欽也都熱情共襄盛舉，藉機感謝志工隊員們及同仁平日的辛勞，也藉由餐會增進彼此間的凝聚力，讓警民合作發揮最強功效。

張則誠感恩地說，志工們平時默默付出，協助員警在派出所裡服務民眾，是員警們最堅強的後盾，無論是協辦活動、環境維護、不時端出美味的水果甜點、甚至是協助安撫走失幼童及報案民眾都難不倒她們，讓充滿陽剛之氣的派出所增添一抹溫柔的色彩，在每個派出所都是不可或缺的存在。

(中時 )