工業電腦廠事欣科（4916）今年雖受疫情干擾，導致出貨不如預期，上半年營運動能放緩，預期營運谷底已過，業績自第四季起回溫，展望明年，以航太、國防、通訊等產品線為三大成長動能，並成功拿下大型衛星業者訂單，間接打入Space X供應鏈，目前已小量試產，明年供貨增溫。

事欣科董事長廖文嘉表示，由於公司主要生產基地及市場皆以北美為主，今年第二季起因新冠肺炎疫情爆發，使得生產進度及出貨都受到不小衝擊，但第三季已轉虧為盈，且隨著疫苗可望問世，全球經濟陸續解封，預計第四季起到明年業績將逐漸回歸正軌。

展望後市，事欣科五大主要產品線中，明年將以航太、國防、通訊產品為主要成長動能，目前接單較為明朗，除了先前遞延訂單陸續出貨外，也已經見到客戶開始提出新需求，洽談進度審慎樂觀，而博弈及工業電腦回溫速度則因市況恢復速度較慢，整體狀況有待觀察。

其中，事欣科今年拿下全球前兩大衛星網路業者之一的訂單，間接躋身Space X供應鏈，負責PCB板生產及組裝，可望成為子公司PTI（Parpro Technologies Inc.）未來重要客戶，據了解，相關產品目前已小量出貨，明年供貨將成長，且因產品毛利率較佳，可望帶動營收、獲利貢獻度進一步提升。

在產線部分，事欣科加州廠出貨已恢復至疫情前四至五成水準，而墨西哥廠原有業務出貨則已完全恢復，隨著航太線束、國防用PCB訂單等需求增溫，產能更略優於疫情前水準，明年新廠擴產及國際戰略優勢綜效可望發揮。

此外，由於事欣科今年營收、獲利呈現衰退，市場關注明年配息策略，公司指出，將盡量維持適度回饋投資人的經營方針，參考過往配息及資金規畫運用狀況，斟酌發放股利。

事欣科第三季稅後淨利稅後淨利181.4萬元、每股盈餘0.02元，相較第二季每股虧損1.34元轉盈。公司並公布11月營收達1.74億元，月增2.06％，年減75％，主要是因排除恩德合併營收影響，本業營運狀況維持復甦步調，累計前11月營收32.4億元。

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