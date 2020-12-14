Epson推出全球最小的3LCD雷射投影機EF-11，及最小的智慧型3LCD雷射投影機EF-12，兩款新機以3LCD雷射投影技術打造3倍彩色亮度，並擁有ANSI 1,000流明的白色亮度。EF-12更搭載Yamaha高音質喇叭，讓音色保有最真實的純粹，可為用戶帶來超乎期待的移動式影音享受。Epson EF-11／EF-12新品在有設計uDesign平台獨家開放預購，並將於17日至20日在台北國際音響暨藝術大展中首度亮相。 台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，Epson推出尺寸最小的3LCD雷射投影機，且讓白色亮度等於彩色亮度達1,000流明，也顛覆了過去消費者對於小型投影機，低亮度、低解析度的既定印象。此次推出的EF-12自由「視」移動光屏，更與全世界聲音公司的領導品牌Yamaha合作，其不僅擁有多年專業樂器的製造經驗，在喇叭的音質呈現上，更是以專家級的標準調校，力求表現出最純粹的真實音色，不僅兼顧了視覺與聽覺專業表現，更要以最小的播放設備尺寸。 全球最小的3LCD雷射投影機Epson EF-11／EF-12，以獨家3LCD雷射投影技術，實現3倍彩色亮度，且白色亮度達到1,000 ANSI流明，並擁有2,500,000：1的超高對比度，成就影像真實亮度的同時，更豐富畫面的色彩層次。鏡頭距離牆面1.79公尺，即可投放高畫質1,920 x 1,080P Full HD影像的80吋畫面，最大可達150吋大畫面。Epson EF-12更支援4K訊號及HDR高動態對比，並內建Android 9.0系統，可支援Spotify、KKBOX、Catch Play及Friday影音等多項台灣民眾愛用的應用程式，一次串連多元影音服務平台。結合Yamaha高音質喇叭，可自由切換高達六種場域情境，用戶能夠依照不同的需求，選用合適的聲音模式，達到最佳的視聽體驗，讓用戶盡情享受在影像與聲音一次滿足的真實視界。 Epson EF-11／EF-12自即日起至12月31日，於有設計uDesign平台獨家開放預購，同時祭出專屬優惠，凡購買EF-11／EF-12，即可享有設計平台購物金15,000／25,000回饋（最高折抵20％），加碼再送限量專屬收納包。新品也將於第41屆台北國際音響暨藝術大展首度亮相。

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