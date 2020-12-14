股市投資可能正從一般共同基金轉向ETF(指數股票型基金)，至少在全球最大股市美國是如此。外媒報導，共同基金今年資產縮水規模約4690億美元(約13.34兆台幣)，是有紀錄以來最糟糕年度，同時流入美股ETF資金約4270億美元，顯示資金轉向。

在超低費用與稅收優惠下，投資者已經連續9年傾向ETF而非共同基金，今年SEC(美國證券交易委員會)1項俗稱ETF規則的新規定，簡化新基金的審核程序並降低了揭露公開訊息程度要求，因此多出數十家發行債券的公司，這些公司瞄準ETF，加上Fed(聯邦準備委員會)也進軍ETF，都幫助ETF大勝傳統共同基金。

道富環球管理基金美股研究主管巴托利尼(Matt Bartolini)表示，主動型基金經理表現不穩定，在各種股市指數不斷上升的年份，ETF擊敗共同基金並不令人意外。他說：「投資者覺得為一種效率較低、表現也遜於基準的理財工具支付高額費用這種體驗很差。因此看到資金大量外流並不奇怪，因為投資人不想付這種費用，而且你也常看到有人為了贖回基金被迫繳納他們沒賺錢還要繳的稅單。」

ETF資產規模5.3兆美元和共同基金17.5兆美元差距仍在，因為美國的退休制度和養老保險基本上是為了整合共同基金而設計，每天只在收盤時定價1次，而ETF便於當沖的特徵正與此相反，這些恐怕都是ETF要超越共同基金難以跨越的障礙。

金融服務公司晨星(Morningstar)全球ETF研究主管強森(Ben Johnson)認為，趨勢轉向仍然明顯，他說：「與共同基金相比，ETF成本效率更高，稅收效率更高，對更多投資者更容易進入。」

(中時新聞網)