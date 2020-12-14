一位48歲婦女兩年前左乳乳癌完成手術，雖然持續做門診追蹤，卻在正子電腦斷層造影（PET-CT）發現至少八處的骨骼有蝕骨性骨轉移。澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示，癌細胞是狡猾多變的，它在哪裡？它去了哪裡？PET-CT可以找到它的蹤跡，有助於醫師訂立更精準的治療策略。

這位婦女自從完成手術後，就定期在門診接受追蹤檢查，在一次抽血檢查發現癌指數（CA-153）偏高，但無法明確是乳癌復發或有遠端轉移，雖然做了超音波、核醫骨骼掃瞄等檢查，卻未有明顯的跡象，再次接受全身的正子電腦斷層造影，結果令人驚訝。

楊朝瑋表示，在正子電腦斷層造影中清晰看見該患者的左鎖骨、胸骨、左肋骨、右肩胛骨、腰椎、骨盆腔兩側、左大腿等，有蝕骨性的癌細胞轉移。蝕骨性的情形就是癌細胞已「啃蝕」骨骼，其癌細胞並非源自於骨頭，而是從其他部位隨著血液或淋巴系統擴散轉移而來；蝕骨性的骨轉移，在傳統的骨骼掃瞄不容易被查覺，但在正子電腦斷層造影中可發現病灶因呈現高代謝而可被觀察到。

有民眾在接受癌症指數健檢後，如果發現癌症指數偏高，但又不易確定腫瘤的部位，往往造成患者的恐懼和不安，楊朝瑋說，正子電腦斷層造影具有高靈敏性，幫患者全身找一遍，揪出早期癌細胞活動與位置，讓「癌蹤」無所遁形。

目前健保針對部分分期、懷疑復發的癌症有給付費用，包含：乳癌、淋巴癌、大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸癌（不包含腦瘤）、原發性肺癌、黑色素瘤、甲狀腺癌及子宮頸癌等。主要是幫助病患有機會在早期轉移或復發時就能發現異常，即時安排最適當的後續治療。

(中時 )