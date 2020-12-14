11月國內15家金控自結稅後獲利247.89億元，月增38%。外資上周買超前10大，有4檔金融股入列，分別為開發金(2883)、元大金(2885)、富邦金(2881)及國泰金(2882)。法人認為，全球資本市場續強，有助壽險業獲利表現。

富邦金今早觸及波段高點48元，公司11月單月自結稅後獲利 57.9億元，累計1-11月稅後獲利803.8億元，EPS 7.57元。富邦人壽獲利年增長主要受惠全球資本市場表現佳，實現資本利得。富邦人壽利變保單準備金占比較同業高，宣告利率調降有助減低負債成本；台美利差收斂，且外匯準備金餘額充足，有助避險成本降低；隨著資本市場回溫，帳上未實現損益大幅回升，有利後續獲利表現。

中信金11月單月自結稅後獲利14.34億元，累計1-11月稅後獲利405.98億元，EPS 2.03元。因應理財工具更趨多元，中國信託商業銀行領先業界打造全臺最多的國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner，簡稱 CFP）與退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA），社團法人臺灣理財顧問認證協會與中華民國退休基金協會日前公布，中國信託銀行今年共245人獲得CFP金融專業證照與171人獲得RFA證照，持有二大專業證照顧問人數皆為業界第一。

(時報資訊)