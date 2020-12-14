封測廠超豐(2441)受惠客戶各應用訂單需求續旺，2020年11月合併營收連2月「雙升」改寫新高。由於封測產能供不應求、持續吃緊，配合報價調漲效應顯現，法人預期超豐第四季營收可望連2季創高，並看好明年上半年營運將淡季不淡。

超豐股價自11月起向上震盪走揚，9日觸及58.4元、創2007年7月底以來近13年5月高點，隨後連2日高檔修正。今（14）日止跌開高穩揚，最高上漲1.78％至57.1元，惟不敵空方而翻黑。三大法人續偏多操作，上周合計買超1250張。

超豐11月自結合併營收13.29億元，較10月13.22億元微增0.57％、較去年同期10.56億元成長達25.81％，連2月改寫歷史新高。累計前11月合併營收132.93億元，較去年同期109.26億元成長達21.66％，已突破2018年全年紀錄、提前改寫歷史新高。

超豐因客戶因應貿易戰積極儲備庫存、且受惠新冠肺炎疫情轉單效應，在稼動率提升帶動擴產規模效應顯現下，今年營運成長動能暢旺。由於PC等需求續強、5G應用需求顯現、車用及電視市況回溫帶動，下半年訂單需求持續暢旺，現有產能已滿載。

超豐母公司力成先前法說時，看好5G、智聯網（AIoT）、醫療、面板及娛樂相關產品需求增加，將帶動第四季邏輯IC需求續旺、狀況優於記憶體產業，並透露超豐現有產能已被訂單塞爆，將持續因應客戶需求擴產增加市占率。

法人指出，超豐專注發展中低階的成熟傳統封裝技術，並順利打進美系手機大廠及新款遊戲機供應鏈。隨著5G智慧型手機需求轉強、打線封裝訂單湧現，看好超豐第四季營收可望連2季創高，明年上半年營運亦可望淡季不淡。

(時報資訊)