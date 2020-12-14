1.台積電(2330)：17日將除息，每股配息2.5元、總計發出648億元，然外資、自營商持續賣超，今早股價開低後，探至509元。

2.華邦電(2344)：11日外資大舉回補買超15144張，帶動今早股價彈升逾4%。

3.威致(2028)：外資連日擴大買超，拉抬短均上揚，今早股價開低後陷入激烈震盪，最高漲至21元、最低跌至18.5元。

4.海光(2038)：中鋼拚產能帶旺鋼市，早盤股價震盪漲逾5%。

5.中鋼(2002)：1月內銷盤價全面大漲，帶動今早股價逆漲逾3%，股價登17個月波段新高。

6.長榮(2603)：法人再將目標價推升至36元最高，早盤帶量上漲近4%。

7.晶焱(6411)：搭USB 4列車，營運動能強，買氣不滅，股價強漲逾3%。

8.義隆(2458)：大啖Chromebook商機，晨盤挾量續漲逾3%，登2個月高價。

9.富鼎(8261)：晶圓代工吃緊，MOSFET明年看漲，開盤不到30分鐘爆量近1.8萬張，衝上49.4元漲停。

10.正達(3149)：下半年營運回穩，明年拚轉盈，早盤反彈漲近6%。

11.悅城(6405)：業外收益挹注，今年獲利增，晨盤翻紅上漲近4%，再寫波段新高價。

12.亞弘電(6201)：業績起飛，Q3獲利超越上半年，高檔整理結束，今早跳至39元之上，再創高。

13.禾伸堂(3026)：基本面有優勢且明年獲利看增兩成，外資偏多操作，開盤後勁揚3%。

14.聚陽(1477)：訂單看到明年Q2，營運將勝今年，成功重返200元，創逾3個月高點。

15.台玻(1802)：轉機題材加持股價，月線之上有守，早盤上彈4.5%。迎來獲利新紀元。

16.台揚(2314)：5G點火，早盤亮燈漲停，登1年來新高。

17.映泰(2399)：外資11日擴大買超，早盤漲逾5%，收復周線。

18.杏輝(1734)：外資11日轉買超，早盤漲逾1%，收復周線。

19.中天(4128)：前3季轉盈＋產品發明專利告捷，早盤續漲逾6%，收復10日線、月線。

20.晟德(4123)：今年生醫股IPO全包，早盤漲逾4%，攻上月線、季線。

21.國票金(2889)：樂天純網銀即將上線，外資11日擴大買超，早盤挾量漲逾3%，登1年來新高。

22.環天科(3499)：訂單動能復甦，Q4不看淡，早盤漲逾5%。

23.南電(8046)：公司有信心拚營收、獲利季季增，早盤上漲43%，攻回180元。

24.安普新(6743)：今日轉上市，股價激昂逾25%、衝上128元。

(時報資訊)