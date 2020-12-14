VOLVO汽車台灣分公司國際富豪汽車宣布，邀請新潮精緻的港點品牌《小三元》進駐，合作推出「奶黃流沙黃金蛋塔」，以經典奶黃流沙包內餡結合葡式蛋撻，打造出酥脆外皮與滑嫩細潤的獨特口感，讓回廠車主暖心又暖胃。

此次國際富豪汽車合作的《小三元》系出粵菜老店《大三元酒樓》，延續港式飲茶文化，主打精緻新潮的創意港點，以傳統手藝為經典口味賦予全新靈魂。本次《小三元》特別為VOLVO打造「奶黃流沙黃金蛋塔」，全台僅有 VOLVO 車主吃得到！ 《小三元》港點團隊以全手工特製奶黃流沙餡，必須先將鹹蛋黃淋上金門高粱酒後烤出香氣，再加入奶油、鮮奶油打至滑潤質地，冷卻後灌入葡式蛋塔內，經由再次回烤，內餡化為濃滑金沙，與酥脆的千層塔皮和蛋塔餡交織成鹹、甜、酥、香的味蕾交響曲。

國際富豪汽車表示，為體恤車主在低溫的冬日前來保養愛車，即日起至2021年1月31日年終感恩回饋季活動期間，VOLVO車主回廠消費不限金額，皆可享用獨家供應的《小三元》奶黃流沙黃金蛋塔，還能享有全車免費20項健檢、零配件七五折起，與原廠精品三重好禮等優惠。

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