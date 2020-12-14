隨著美選舉結果塵埃落地，以及新冠疫情疫苗有效率大幅提升的消息帶動，近期全球市場信心大振。而台股第四季也適逢產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，短期仍呈現向上格局，惟市場擔心目前漲多的權值股，一旦出現獲利了結壓力、股價回檔，修正幅度將拉大，使得投資人面對此時的盤勢，仍不敢貿然進場。

在大盤局勢不明的情況下，麥格理權證副總虞逸真建議，投資人可善用選擇「指數權證」來規避單一個股可能面臨的潛在風險，還可以利用權證多空皆可操作的特性，同步布局認購跟認售的指數權證，讓投資策略更靈活。

舉例來說，預期上漲的機會高，又擔心下跌風險，可以藉由買進15張認購，加上10張認售的指數型權證，換算總成本不到3萬塊，倘若看錯方向，指數下跌到12,000點，認購權證損益計算大約是(0.47-0.91)*15張*1000股=-6,600；認售權證為(1.83-1.32)*10張*1000股=5,100，總損益是-6,600+5,100=-1,500元。

其次，若看對方向指數上漲到13,200點，認購權證損益為(1.35-0.91)*15張*1000股=6,600；認售為(0.92-1.32)*10張*1000股=-4,000，總損益達6,600-4,000=2,600元。

顯示當方向看對時，只押單邊買認購，能夠獲利6,600元，比起多買10張認售當做保險，獲利約2,600元，後者獲利金額雖然比較低，但報酬率也有10％左右。

相較只買認購，當指數不漲反跌時，比起單買認購，將虧損6,600元，搭配認售權證，則可將總損失縮小至1,500元，有效控管資金部位的安全。

(工商 )