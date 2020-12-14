車燈製造廠帝寶工業(6605)宣布，獲2020年亞太企業精神獎(APEA)中的優異勵志品牌，肯定帝寶長年持續實踐企業社會責任。

帝寶指出，「亞太企業精神獎」由非政府組織《亞洲企業商會》主辦，旨在表揚亞洲地區各產業界具卓越領導力、企業經營卓著以及帶領企業永續發展的企業與企業家。每年皆會收到亞太14個地區3,000多項企業或領導者報名，再經由產業專家與市場參與者進行全方面的分析，確認為產業內的佼佼者後，方獲獎項。今年台灣地區僅有三家企業獲得優異勵志品牌，顯示帝寶多年來專注於企業永續以及企業社會責任的投入獲得肯定，同時也代表帝寶多年的穩健經營，印證了始終如一的卓越營運精神。

帝寶執行長許敘銘表示：「帝寶自創立以來，就是秉持真誠的信念對待我們的客戶及同仁。我感謝帝寶同仁都能夠上下一心，持續向前邁進，即使在今年這樣動盪的環境下，我們所有的同仁都願意跟著公司的腳步持續創新研發，以及持續回饋鄉里，我們看到的是帝寶已經往企業永續的方向在前進。放眼未來，我們更會持續提供一個健康穩健的環境，讓可持續營運與盈利齊頭並進。」

帝寶表示，自創立以來，致力於提供給消費者「滿分的車燈、滿分的安全」為理念，持續研發創新安全的車燈提供給全球的消費者。未來帝寶工業也會持續投入研發創新，持續開發出更安全的產品外，並且會持續回饋鹿港，提供更多就業機會與提供同仁更好的福利與發展。

(工商 )