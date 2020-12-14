納智捷（LUXGEN）汽車投入全年齡用車需求產品布局與創新高齡移動服務設計，全新上市唯一原廠兼具福祉功能SUV車：URX樂活款，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，直覺便利的專利易扣裝置、高科技的駕駛操作體驗、友善乘坐空間、彈性化的多功能後艙空間，並連結友善交通場域以「交通暖設計推動社會創新服務」獲2020年金點設計獎（Golden Pin Design Award）殊榮肯定。

納智捷指出，以台灣設計、台灣製造，為高齡移動交通提出創新服務設計，希望為台灣社會在福祉交通載具設計創新上貢獻更多「產業創新服務的溫度」，這是納智捷在繼獲得「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award）與「2020年日本Good design設計獎殊榮」（Good design award）後再下一城，成為台灣車廠首例囊括多項獲獎紀錄，不僅是台灣汽車在設計界的殊榮，更是為高齡移動服務通用設計創新開啟新視界。

金點設計獎（Golden Pin Design Award）是台灣設計界重要指標性獎項，由台灣設計研究院（Taiwan Design Research Institute , TDRI）」主辦，今年共有來自20個國家/地區、2,333件作品報名，歷經多回合熱烈討論與評選，選出83件入圍「年度最佳設計獎」。而納智捷以車輛硬體創新設計與社會服務創新模式深度發揮社會影響力獲得評審肯定，其中關鍵的車輛硬體核心設計，是由華創車電團隊自主研發設計的Quick Lock輪椅七秒快扣，搭載台灣品牌康揚輪椅，通過ARTC輪椅束縛系統動態測試，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELE安全帶」固定機制，可迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，讓女性照顧者可輕鬆協助家人上下車，亦可讓被照護者的心靈壓力減輕。此外，「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。

為貼近台灣高齡社會來臨的移動生活想像，URX在產品設計開發階段廣邀國內外專家學者，舉辦多場次「交通暖設計」設計見學會，以跨領域專業交流，共同探討硬體無障礙車輛的創新、重視軟體服務的銜接和創新。台灣設計研究院長張基義在參與產品設計見學會時表示，裕隆集團提出的創新不僅僅是福祉車輛硬體的優化與超前佈署，結合無障礙環境建置與友善服務設計，乃至於社會關懷與溝通，都是對台灣未來超高齡社會生活方式的一種可能與想像，是具社會及產業典範意義的作品。

此外，裕隆集團也透過推動幸福輪轉手CSR計畫，持續倡議無障礙交通環境，與社會創新夥伴眾社會企業合作，推動公益慈善的9453小旅行，並率先全台企業推動福氣小旅行，以社會創新服務設計door to door全程無障礙遊程與體驗活動，創造無障礙交通旅遊的收益與服務能量，持續倡議與推動台灣高齡友善移動交通環境服務。

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