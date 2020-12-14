搶年菜與年節伴手禮商機，香格里拉台南遠東飯店年菜與年禮上線開賣，館內「醉月樓」中餐廳推出六人至八人份「牛轉乾坤團圓外帶年菜」，五菜一湯二甜點每套10,888元，贈精美保溫保冷袋，另有單點選擇，每道300元至1880元，即日起至2021年1月31日前預購可享九折早鳥優惠。

今年因許多民眾留在國內過年，各飯店餐廳除夕圍爐宴非常搶手且多數已一位難求。香格里拉台南遠東飯店「醉月樓」中餐廳、「遠東Cafe」自助餐廳，以及「THE MEZZ牛排龍蝦館」，除夕圍爐宴已有九成訂位；「遠東宴會廳」也僅剩二至三桌可預定，預估大年初二回娘家團聚很快地將出現另一波搶訂位狀況。

台北遠東飯店「醉月樓」推出的「牛轉乾坤團圓外帶年菜」內容有：醉月五福大拼盤(香醉元蹄、滬江柳葉魚、油爆蝦、糖醋小排、五味松花貝)、黑松露金蒜波士頓龍蝦、醉月酸湯紅條斑、烏參鮑甫燴富貴蹄膀、油淋八寶糯米雞、財源廣進佛跳牆、蘇式焗烤土鳳梨酥及團圓櫻花蝦蘿蔔糕，約六人份每組10,888元，且道菜皆可單點購買。

針對伴手禮市場，台南遠東飯店推出「醉月雙醬禮盒」內有含X.O.醬與剁椒醬的各一瓶，每組988元。還有五穀豐登與年高長壽意涵的核桃紅豆甜年糕及櫻花蝦蘿蔔糕，每個480元、禮盒組「鴻圖大展雙糕禮盒」每組988元。「品香坊」也推出各種年節商品，包含南洋風味的新選擇的「諸事大吉肉骨茶」，「乾隆一品佛跳牆」、「烤鴨禮籃」、「爐烤鹿野雞禮籃」、「蛋黃酥禮盒」、「鴻運金旺蛋黃酥禮盒」、「鴻運旺旺綜合鳳梨酥禮盒」、「恭喜發財巴斯克禮盒」、「招財進寶燒果子禮盒」及「福在眼前蛋糕禮盒」每款399元至2,380元，以上均可接受無禮袋包裝之單項購買。

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