中國在湄公河上游興建多座大壩、控制河流流量，長期以來備受爭議。一項由美國資助的計畫今天啟動，利用衛星追蹤並揭露中國水壩水位，加劇了美中兩個超級大國在東南亞的角力。

路透社報導，湄公河長約4350公里，在中國境內稱瀾滄江，往南流經緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南，向來是流域資源的兵家必爭之地。

湄公河為仰賴漁業和農業的6000萬人帶來生計，美國研究顯示，中國在湄公河上游建壩，阻擋水資源流動，不利於下游的東南亞國家，北京當局駁斥相關報告。

獲美國國務院資助的「湄公大壩監控」（Mekong Dam Monitor）計畫利用衛星數據，追蹤中國和其他國家的水壩水位，相關資訊近乎即時對所有人開放。

「表面溼度」這項指標顯示這個地區有哪些部分較一般溼潤或乾燥，是水壩影響多少自然流量的指南之一。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的艾勒（Brian Eyler）說：「監控系統提供的證據顯示，經過精心設計和運作，中國的11個主要大壩得以最大程度發揮作用從事水力發電，售電供中國東部省分使用，毫不考慮對下游造成的影響。」

中國在湄公河上游的建壩活動向來備受爭議，美國水資源監測機構「地球之眼」（Eyes on Earth）曾發布報告說，中國2019年控制上游水量，使下游國家飽受嚴重乾旱所苦。「地球之眼」也參與「湄公大壩監控」計畫。

中國水電水利規劃設計總院本月4日發布報告，駁斥美國的研究報告。

「美國國務院網站發布所謂『中國破壞環境事實清單』，其中指責中國操縱湄公河流域水資源，透過瀾滄江一連串巨型水壩的運作、不透明水資源管理做法以及單方面改變湄公河流量，給下游鄰國帶來了災難性後果。」

「但美方一直拿不出像樣的證據，造成缺少事實依據、只空談錯誤結論的尷尬局面。反而是上游瀾滄江水電對下游湄公河的積極作用事實清楚、顯而易見。 」

「透過上游電站水庫的調蓄功能，可以將汛期的水量存入水庫，有效削減洪峰；同時在旱季增加下泄流量，使下游來水多於天然來水，為下游防洪抗旱發揮積極作用。」

(中央社)