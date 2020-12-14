呂麗君和女兒跳芭蕾，保養得宜。(圖／翻攝自呂姵霖基金會臉書、劉秀盈IG)

呂麗君(現改名呂姵霖)和香港千億富商劉鑾雄交往14年，替他生下一子一女，不過兩人2014年分手，劉鑾雄後情歸甘比，而分手後的呂麗君生活低調，專心培養子女，近日女兒劉秀盈（Zoe）罕見曝光她的近照，保養得宜看不出43歲。

滿18歲的劉秀盈已長得亭亭玉立，能歌善舞的她，4歲開始學芭蕾舞，之前更獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書，近年也開始創作歌曲，推出個人EP，相當多才多藝，近日她難得曝光和媽媽一起練舞的照片，寫下：「這是我美麗的媽媽第一堂芭蕾舞課」。

只見兩人一起抬腿，動作相當優美，而43歲的呂麗君仍保養得宜，身材纖細，其實，之前她就曾PO出跑步照，穿著運動背心的她，中空露出小蠻腰，好身材讓人驚艷不已。外型亮麗的呂麗君擁有加拿大多倫多大學高學歷，2001認識劉鑾雄，隔年替他生下1女，2010年再生1子。

呂麗君仍維持凍齡美貌和姣好身材。(圖／翻攝自呂姵霖基金會)

但2006年劉鑾雄又結識甘比，雙姝多年來上演爭寵大戰，2014年和劉鑾雄分手，據悉她獲得20億的分手費，近年呂麗君轉趨低調，以慈善活動為主。

(中時新聞網)