「年輕就要敢衝！」曾在知名五星飯店擔任主廚的郭仕勛，原本擁有令人稱羨的工作，但為了在工作與生活之間找到平衡，為此放棄十年的餐飲業資歷，他選擇轉換跑道、重頭開始，再創人生職場高峰，並用幸福填滿人生。

百萬年薪不是夢！「師徒制」助攻房地產門外漢變房產達人

今年31歲的郭仕勛說，自己一開始真的是房地產業的門外漢，但好在公司提供完整的教育訓練，還為新人安排「師徒制」，由資深學長姐手把手的指導，加上團隊之間互相合作，幫助他在入行短短半年內就順利成交第一筆物件，從門外漢變身房產達人，至此開啟人生的全新視野。

不僅如此，郭仕勛時常跟客戶分享各種料理手法及私藏食譜，不但拉近了跟客戶的距離、增加話題，也藉此發揮他的房地產專業，贏得客戶信賴。郭仕勛笑說：「很開心能結合餐飲的經歷與現在的工作，我不僅能幫助客戶圓滿買賣房子的需求，還能擔任廚藝顧問滿足一家人的胃。」

郭仕勛在2018年時加入永慶房屋，短短一年就晉升為主任，今年的業績更是突飛猛進，一路由主任、襄理、晉升為副理，不僅創下單月收入新高23萬紀錄，也加入百萬年薪經紀人的行列。但一開始，郭仕勛的父母並不贊同兒子選擇轉職這條路，為兒子過去累積的餐飲資歷感到可惜，直到郭仕勛憑著努力繳出亮眼的成績單，這才讓他們放下心來，轉而全力支持。郭仕勛笑說：「我是過來人，我了解一般人轉職的擔憂，但相信我，永慶房屋都幫你準備好了！」

郭仕勛(圖前左二)加入永慶房屋後，時常帶著家人到處旅遊享受天倫之樂。(圖/永慶房屋提供)

勇敢挑戰轉職風險 讓人生充滿幸福

回想當年，郭仕勛從小就對做菜很有興趣，從國中開始半工半讀當學徒，憑著對料理的熱情及精湛的廚藝，郭仕勛在27歲當上五星級飯店主廚。當時為了工作，他每天忙得不可開交，不但壓縮自己休息與陪伴家人的時間，甚至因此沒辦法實現迎娶女友的承諾，這讓郭仕勛開始思索：「難道工作與生活真的沒辦法兼顧嗎？」

但一想到轉職的風險，他晚上時常無法好眠，一方面擔心薪水低、工時長，甚至是碰到職場沒有前輩教，細數種種職場地雷，比他現在的工作也好不到哪裡去，直到他看見永慶房屋的徵才廣告「保障業務新人前九個月每月五萬元」、「彈性工作八小時」後，他才下定決心轉換跑道，為自己和另一半爭取幸福的未來。

郭仕勛(圖右)轉換跑道後順利成家立業，每年都會安排假期陪太太回馬來西亞探親。(圖/永慶房屋提供)

「彈性工作八小時」輕鬆兼顧工作與生活

談到現在的生活，郭仕勛分享公司推動「彈性工作八小時」制度，無論是想早上先去運動健身再進辦公室、或是和朋友享受電影時光，又或是和太太享受甜蜜晚餐約會，這些只要事先和店長說好，就能選擇彈性上班時間。除此之外，店長每月都會舉辦員工聚餐活動，一起享受美食與生活，郭仕勛笑說：「現在唯一要擔心的，就是我的體重。」

「生活與工作平衡，這讓我感到無比的滿足與幸福。」郭仕勛對於現在的生活相當滿意，但他也坦言：「今年碰到疫情，許多觀光業、服務業的好朋友都面臨減薪、裁員或放無薪假的困境。但不動產業的環境穩定，今年我的業績還比去年成長四倍以上！」面對未來的下一步，他除了想突破兩百萬年薪門檻，也想為家人買一間房子，透過腳踏實地，逐一實現人生每個目標。

郭仕勛(圖右)很開心自己選擇加入永慶房屋，不僅工作不用擔心受疫情影響，還能享有百萬年薪。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)