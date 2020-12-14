我國非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏染疫過世，總統府發言人張惇涵今（14）日表示，蔡總統聞訊後深感哀悼，並指示外交部及駐史瓦帝尼王國大使館，代表總統及我國政府，向史瓦帝尼王國政府和人民致上最誠摯的慰問。
史瓦帝尼政府昨晚宣布，4周前新冠肺炎篩檢呈陽性反應的總理戴安柏，在鄰國南非住院一陣子後不幸過世，享年52歲。
戴安柏是在11月中宣布自己確診，當時他表示感覺良好，沒有出現症狀。本月1日住進醫院時，副總理馬速庫也表示，戴安柏病況穩定，對於治療的反應良好。不過馬速庫昨晚發出聲明表示，戴安柏昨天下午過世，王室已命他將戴安柏總理不幸過世的沉痛消息昭告全國。
張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後深感哀悼，總統亦感念戴安伯生前堅定支持台灣的國際參與，是令人尊敬的政治領袖，願戴安伯總理安息，也盼望家屬保重。
根據史瓦帝尼的統計，該國目前累計有6768人確診染疫，127人病故。
(中時 )
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