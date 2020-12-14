買漫畫被抓包打統編 蘇貞昌最新回應｜2020.12.14

行政院長蘇貞昌昨（13）日以三倍券購買漫畫送孫女，沒想到卻被抓包結帳時竟打統編，引發爭議。對此，蘇貞昌今日表示，事先不知情，不知道有人多事，多此一舉打了統編，強調不會報公帳。

為呼籲國人使用三倍券，蘇貞昌昨日特別拿了家裡的三倍券要買漫畫送孫女，他今天回應此事說，不知道有人多事、多此一舉，還去打什麼統編，強調用家裡的三倍券買漫畫送孫女，沒有要報公帳，且上面有打振興券也不能報公帳，所以不用拿此作文章。

對於萊豬標示爭議，蘇貞昌說，當年國民黨在立法院絕對多數，也決議只標產地國，沒有標萊劑，全世界101個進口萊豬的國家也沒有這樣標示，WTO代表也說，如果台灣自己這樣標示，會遭貿易報復，一方面重視國人食品安全，也要顧及與國際貿易的原意，且已有進口商公開表示不會進口萊豬，未來進口豬肉，也會標示沒有含萊克多巴胺，政府對此樂觀看待，也會嚴格管理，從海關到餐桌，會逐批檢查，請大家放心。

此外，傳聞NCC可能插手網路，蘇貞昌表示，NCC是獨立機關，委員都經由立法院審查通過同意的學者專家，獨立行使職權，行政院都尊重。

關於統編爭議，行政院祕書長李孟諺昨晚表示，買給孫女的漫畫皆為蘇揆使用家中尚未花用的三倍券付費，總金額3010元，不足的10元由他本人借給蘇揆，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。

經查，確有交際科人員事先提供政院資訊給店家，且從新聞畫面中很清楚看見，店家在結帳時並沒有詢問蘇揆是否應該打上統編，蘇對發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科人員，今天立即向蘇揆拿發票，前往更換收據發票。

(中時新聞網)