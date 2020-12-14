安新建經近日舉辦公益講座，請來暢銷作家吳家德為第一線的業務同仁與合作仲介品牌店東們開講，傳授「以人為本、利他共榮」的觀念與做法。安新建經也將此次講座所得捐給安得烈慈善協會，以實質行動善盡企業社會責任。

金融業出身的吳家德，曾任迷客夏副總，三年內帶領迷客夏從140家店成長至240家店，日前轉戰唯賀餐飲，負責天利食堂、NU pasta二大餐飲品牌；他曾著有《觀念一轉彎，業績翻兩番！》、《成為別人心中的一個咖：讓你的職場與人生更富有》等書。吳家德分享，他的人生上半場努力拚事業，下半場則開始以「利他」為自己的KPI。

多數人一聽到「利他」，都會聯想到做善事、做公益，覺得很遙不可及，但吳家德認為，其實在業務工作中，發揮同理心、站在客戶的角度思考，就是一種「利他」；比方說，他曾經在客戶危難時借錢給對方，當時只是想幫助對方度過難關。

後來，那位客戶東山再起之後，把好幾億的資產都交給吳家德打點，「只要你不自私，真心為他人著想，接下來的業務自然也會水到渠成，達到『共好』的境界！」吳家德強調，這箇中原因，就是因為「換位思考」能獲取客戶信任。

房地產交易，牽涉到的是客戶的身家財產，也因此，這一行向來是人的產業，吳家德勉勵安新建經公益講座的所有聽眾，只要本於初衷、真心利他，就必然獲得豐碩果實。

安新建經邀請迷客夏前副總與仲介產業夥伴一同分享經驗談。(圖/信義房屋提供)

吳家德的演講主題，與安新建經近年來的努力方向不謀而合。今年以來，因為熱錢氾濫、湧向保值性高的硬資產，帶動台灣房市景氣回春，然而，在交易量愈來愈熱絡的同時，交易安全更需要被重視。安新建經也是秉持著「先『利他』、再『共好』」的精神，期盼能率領產業再升級。

安新建經身為目前建經產業的領導品牌之一，嚴格守護客戶價金保障與交易安全絕對是首要事情，因此安新建經嚴格把關每一筆成交案件，把所有案件都當作是自己的終身所托來經營。

展望新年，安新建經持續以推動交易安全落實把關責任，希望讓服務品質更加提升，未來安新建經將持續推出類似公益講座，促進產業共榮、共好。

(中時新聞網)