高雄一名劉姓女子懷疑丈夫偷情小三長達4年，還到摩鐵自拍性愛照，怒對李姓小三求償200萬元，李女否認是影片主角，辯稱交往時對方還沒結婚，被告後才知對方已經結婚，法官檢視李女曾傳訊以給劉夫「想你」，加上劉夫臉書標示「已婚」，認為李女應知對方已是有婦之夫，判決應賠償正宮80萬元。

曾任保險經紀公司負責人的劉女，今年3月間發現丈夫的未婚同事李女，曾於2月29日傳曖昧簡訊給老公「2/29表示我們邁入第4年了，愛你」，丈夫回傳「愛你唷」貼圖，劉女後來又在丈夫的手機疑發現似2人在摩鐵的自拍性愛照，憤而怒告李女是小三。

李女在高雄地院審理時辯稱，她2015年間認識劉夫，當時對方還沒結婚，交往後也不知道有結婚，自2017年結婚，並未與劉夫交往偷情，直到被劉女提告才知對方已婚。

法官調查發現，劉夫曾傳A片給李女問「看了會想嗎？」，法官依此認定2人應曾發生過親密關係，另自拍性愛照的片中女主角飾品，與李女相似同款，無法排除2人交往的可能。

另檢視2人的LINE對話，劉夫去年9月間出國，李女曾傳微信「我想你」，還留言對正宮的吃醋的話，加上劉夫臉書標示已婚，認定李女應知對方是有婦之夫，最後判決李女應賠償劉女80萬元。

(中時新聞網)