民進黨團總召陳世凱（中）抨擊說，除市長道歉外，局處長要扛起責任下台。（陳世宗攝）

台中捷運正式宣布通車延期！台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，安全第一，沒有什麼比安全更重要，很高興市長盧秀燕今天正式宣布延期，沒有什麼比安全更重要。民進黨團總召陳世凱則批說，除市長道歉外，其他的相關局處長應扛起責任下台，台中市府要拿出辦法來。

國民黨團書記長陳政顯說，安全比任何事情都還要重要，雖已定12／19日要通車；但基於安全起見，安全未明朗前、該停就停，不能急就章開出的支票就一定要通車；很高興市長今天明確的說「通車延期」，一定要等檢測報告出來及議會質詢後，再訂一個時間通車，該停就停、零件該換就換，安全第一。

民進黨團總召陳世凱抨擊說，除市長道歉外，局處長要扛起責任下台，台中市政府要拿出辦法來，到現在市府針對北捷一點辦法都沒有？台中捷運不能在19日如期通車大家都知道，市長今天才知道？台中市政府要拿出辦法？台中捷運是台中市民要搭，不能將責任推給柯文哲，何時可通車今天都沒講，遙遙無期！

媒體問北捷提出優化軸心方案？是否可接受？陳世凱指出，軸心是大陸製造、安全係數都不足，買不符合規定應該要退貨，市府要如何向北捷求償，要求台中市政府該換就換、不應該接受優化方案？一定要有人為此負責下台。

(中時 )