檢察官查扣的直升機預計將在本月17日運至虎尾科技大學供學術之用。（圖／李文正翻攝）

陳姓貨運大亨違法駕駛Robinson-R22直升機，今年9月初，從桃園龜山沿著海岸線飛至新北市淡水，被民眾拍攝下起降過程，檢警介入調查，拘提陳到案並查扣直升機，偵查期間，陳欲藉捐贈直升機獲犯後有利處分。士林地檢署得知虎尾科技大學有航空相關系所，可用於教學用途，因此解除扣押，12月21日將舉行捐贈儀式。

陳曾在2008年在宜蘭違法駕駛直升機，遭法院判處2月徒刑，2019還借給直播主連千毅，在網路上「澎風」，宣稱1分鐘就賣出800萬直升機，實則買家、賣家都是陳男，直升機只是道具，讓連千毅在直播上炫耀，該直升機爭議不斷。

而陳在大陸、美國雖擁有直升機飛行執照，在台並未合法取得，且直升機也沒有獲許可證，儘管價值數百萬，就算變賣給航空公司，仍無法在台起降，一旦法院宣告沒收，恐面臨銷毀的命運，檢警拘提陳後，在桃園龜山區倉庫，起出這台爭議不斷的直升機。

陳深知直升機最後可能面臨銷毀的命運，表明有捐贈的意願，想要藉著無條件捐贈，能獲緩起訴處分。檢察官考量，既然學術單位有需求，可用於教學用途，因而同意解除扣押。

檢察官考量，萬一解除扣押後，陳反悔不願捐贈，又將直升機取回用於其他，將親自17日確認完成捐贈給虎尾大學，所有權已歸虎尾大學所有，才會解除扣押。

(中時 )