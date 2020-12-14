大園14日早上8點發生一起火警事件，現場黑煙瀰漫，疑似2樓神明廳起火，雖無人受困但28歲劉姓女子雙手2度灼傷面積約8％，警消到場後趕緊協助救災送醫。

大園消防分隊接獲民眾報案後趕往大園區中山北路，一共派出28名消防人員及12輛消防車和救護車，現場燃燒面積為25平方公尺，據了解，住宅起火後，劉女趕緊逃出屋內，造成雙手嚴重灼傷，消防隊在40分鐘內將火勢撲滅，所幸無人受困，詳細起火原因仍待調查。

(中時 )