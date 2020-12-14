煙霧彌漫！大園民宅疑似神明廳起火 10:422020/12/14 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大園區中山北路一處民宅發生火災，燃燒面積約25平方公尺，一名女性雙手二度灼傷。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大園14日早上8點發生一起火警事件，現場黑煙瀰漫，疑似2樓神明廳起火，雖無人受困但28歲劉姓女子雙手2度灼傷面積約8％，警消到場後趕緊協助救災送醫。 大園消防分隊接獲民眾報案後趕往大園區中山北路，一共派出28名消防人員及12輛消防車和救護車，現場燃燒面積為25平方公尺，據了解，住宅起火後，劉女趕緊逃出屋內，造成雙手嚴重灼傷，消防隊在40分鐘內將火勢撲滅，所幸無人受困，詳細起火原因仍待調查。 友人暗夜侵門踏戶 男遭刺送醫 數位土地公廟 水湳新亮點 (中時 ) #大園 #起火 #神明廳 #屋內 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漫遊園藝小鎮 彰化田尾 07:512020/12/14 旅遊 搭公車就會到的合法下七股野溪溫泉 陽明山裡有Tiffany藍的牛奶浴 07:002020/12/14 生活 內褲破5洞成鐵證 高院認酒客硬上 04:102020/12/14 社會新聞 總太地產、坤悅新案交屋 台中建商Q4營收進補 04:102020/12/14 證券．權證 彰縣僅清水岩OK 投縣339處有雷 04:102020/12/14 地方新聞 廢三倍券詐買菸 表兄弟遭逮 04:102020/12/14 社會新聞 男童截肢坐輪椅「同學抱著上廁所」遭酸爆 吐露心聲逼哭人 07:252020/12/14 生活 懷秋首創業當起麵包店老闆 04:102020/12/14 娛樂新聞 上銀進軍高端醫療市場 開發內視鏡扶持機器手臂 04:102020/12/14 產業．科技 準新娘「色情直播」 未婚夫友抖內私訊嚇：要跟你老公說嗎？ 08:432020/12/14 社會 博士父氣小二女兒數學教不會 持衣架抽腿挨妻告 09:282020/12/14 社會 社會熱門新聞 15歲少年帶5碗泡麵獨攀能高安失聯 找到了在天池山莊 - 社會 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 NCC關中天挨告瀆職 北檢今傳喚前新聞局長鍾琴 - 社會 大學女師穿「極短裙露美腿」超火 網暴動：想回去上課了 - 社會 花蓮又傳山難！29歲男失足墜谷 搶救無效命喪屏風山 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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