周日隔夜盤美股主要指數期貨走高，顯示在新冠肺炎疫苖開始配送之際，華爾街現貨市場可望從上周的收黑中反彈。

投資人正密切關注新冠肺炎疫苖接種的最新發展，以及華府在新一輪新冠激勵措施的僵局。目前道瓊指數期貨上漲185點或0.62%，為30,120點。標普500指數期貨漲0.55%，那斯達克100指數期貨漲0.42%。

上周美股三大指數收黑，為數周以來首見，在美國失業情況仍然嚴竣，以及失業補貼等多項重要援助措施即將到期之際，美國國會兩黨在推出新一輪救濟措施上仍然僵持不下，使市場信心受到打擊。

上周五標普500指數周線收跌近1%，道瓊工業指數周線收跌0.57%，均為3周以來首度收黑。那斯達克指數上周收跌0.7%，為4周以來周線首度收黑。

本周美股走勢料將受到輝瑞疫苖上路，以及聯準會的貨幣政策會議主導。特斯拉將於12月21日周一開盤前一次性加入標準500指數，亦將影響本周美股行情表現。

在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准輝瑞的新冠肺炎疫苖投入緊急使用後，美國疾病管制與預防中心（CDC）緊接著也在上周六批准該疫苖展開接種工作。

美國「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席顧問斯勞伊博士（Moncef Slaoui）表示，美國希望在12月底前配送約4000萬劑新冠疫苗，預計到2021年第一季為1億人接種。

聯準會將於周二召開為期兩天的政策會議，為該央行今年最後的一場決策會議。經濟學家預期屆時聯準會可能調整債券收購計畫。目前該美國央行每月購買至少800億美元政府公債，央行官員在上次會議時已經就如何調整購債計畫進行討論。

(時報資訊)