日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，信驊在全球BMC(伺服器遠端管理晶片)市場位居積極的領先地位，預計在今年下半年客戶端庫存消化告一段落後，信驊營收動力將在2021年初恢復，維持評等在持有、目標價1500元。

日系外資表示，信驊在全球BMC市場位居積極的領先地位，且該積極因素都已經被納入計價，BMC依靠雲端需求，BMC是安裝在其中的關鍵零組件，讓伺服器可以方便的進行遠端管理，信驊在2019年BMC市占率約69%，有鑑於信驊在雲服務提供商中的知名度很高，在細分市場和ODM直接伺服器供應商有著緊密關係，看好信驊的全球市場份額將隨著時間的推移持續擴大，儘管ODM在下半年消化庫存，但短期內，還是預計信驊的營收動力將在2021年初恢復，維持評等在持有、目標價1500元。

日系外資看好，針對英特爾即將推出Whitley平台的BMC解決方案(AST2500)，為2022年、2023年英特爾下一代服務器CPU開發BMC解決方案，由於流程節點升級和更多內置功能，其升級後的BMC在2022年的平均售價將達到5~10%增加，而2023年版本的平均售價可能會成長20~30%，故整體伺服器的CPU升級將幫助信驊提升ASP。

非BMC業務方面，日系外資表示，信驊圖像SoC產品Cupola 360隨著虛擬會議的普及需求將持續增長，預測2020~2022年非BMC收入將保持在10%以下。

(時報資訊)