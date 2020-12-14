41歲克里斯普瑞特（Chris Pratt）因出演《星際異攻隊》中的「星爵」走紅，在 2019年6月迎娶阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）女兒凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger），在今年8月時生雙胞胎女兒，昨是凱薩琳史瓦辛格生日，「星爵」在IG放閃稱「偉大的媽媽」。

克里斯普瑞特（Chris Pratt）演出「星爵」走紅，陸續也接演《侏羅紀世界》，克里斯在還沒出道前可當過一陣子的脫衣舞者(當時18歲)，第一段婚姻是《驚聲尖笑》系列和《女郎我最兔》主角安娜法瑞絲，二人在2018年離婚，在2019年克里斯和誰都惹不起的「超級硬漢」阿諾史瓦辛格的女兒凱薩琳交往，雙方相戀7個月便結婚，隔年8月生下雙胞胎女兒。

昨(13)日是凱薩琳•施瓦辛格•普瑞特（Katherine Schwarzenegger Pratt）生日，「星爵」克里斯即在IG上寫下「親愛的生日快樂！你(凱薩琳)給我的生活帶來了光芒，也是一位偉大的母親、妻子、女兒、朋友…，有了你，世界變的光明..」克里斯在IG寫下的每一句話都是滿滿的愛；「超級硬漢」阿諾史瓦辛格也寫下對女兒祝福「生日快樂！ 你是我世界的明燈，並為你感到驕傲。」

凱薩琳則是對於初為人母迎來的第一個生日，感慨的寫下「2020年是瘋狂的一年，這不是我們所有人所期望的。在疫情流行時期生下孩子，這不是我期望懷孕並成為母親的方式，但很慶幸能成為她們的媽媽。」

(中時新聞網)