新店戒治所吳姓監所管理員因2017年間受獄中某「大哥」受刑人之託，2度夾帶七星菸給「大哥」，作為分送給舍友祝賀其假釋之用，台北地檢署調查時，吳認罪，今依圖利罪起訴吳，檢方並以員夾帶菸品價值不到5萬元，建請法院減輕其刑。

檢廉調查，2017年間，吳員因獄中一名「大哥」受刑人將假釋出監，要買香菸請舍友慶祝，所以請託吳男幫他買菸。

吳男買了一條10包七星菸，拆成兩份，先放在自己辦公室座位，趁換班之際，兩度到舍房外從送餐口將菸丟進舍房給「大哥」。

事後監所調閱監視器發現此事，移送廉政署偵辦。檢察官調查時，吳坦承犯行，供稱是對方要求他夾帶七星菸，他沒有收錢，單純為對方跑腿。

檢察官勘驗監視器畫面，確認吳有帶菸、交菸過程，今依法起訴，考量吳男坦承犯行，且沒有收賄，一條菸市價僅約1500元，建請法院減輕其刑。

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(中時 )