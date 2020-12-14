台聯去年公開台北市長柯文哲因「器捐案」遭監委約談影片，監院為此追查是誰洩密，也在12月8日決議通過，將第5屆監委張武修、高涌誠函送偵辦。民眾黨今日發布聲明回應，高、張2人，都是由蔡英文總統提名，監院已成整肅異己的政治「東廠」。

台聯去年於監院召開記者會，公布張武修、高涌誠就「器捐案」約談柯文哲的訪談錄音及文字記錄，並陸續於網路發布11部影片，引爆監院洩密疑雲，前監察院長張博雅也要求徹查此案。

民眾黨表示，監院不該淪為政黨打壓政敵的工具，政治力不能介入監察院，使其成為政治「東廠」，儘管監察院已將涉案監委函送檢調，然而高涌誠、張武修這2位涉案當事人，都是由蔡英文總統提名，人民對監察院及執政黨的信任已經蕩然無存。

民眾黨公開要求監察院長陳菊，必須負起責任對外說明為何洩密，以及洩密的意圖，如果確有疏失，必須公開向社會道歉，否則將永遠無法洗刷「東廠」污名。另外，也要求檢調應成立專案小組查明真相，接受檢調偵辦的現任監委高涌誠，在接受調查期間必須停權。

民眾黨表示，監院才剛成立人權委員會，立刻出現這種調查影片外洩、運用國家機器打壓異己等違反人權的作為，在在顯示這些疊床架屋的機構只是虛有其表，台灣民眾黨呼籲人權委員會應該先進行內部調查，同時兼任人權委員會副主委的高涌成監委，也應自行辭去人權委員會職務，以示負責。

(中時 )