南韓天團BIGBANG前成員勝利，去年爆出性招待、勾結警方等罪名，甚至傳出性招待日本客戶前，為了「確認女性水準」，會提前帶回家「試用」，目前正在接受軍事法院審判的他，承認與一名女子在家發生性關係，但否認是性交易。

根據《ETtoday》報導，勝利涉嫌性交易等8項罪名，日前出席軍事審判時有名女子作爲證人出庭，她表示在2015年時到達約定地點後，才發現是勝利首爾麻浦區的住家，兩人不僅發生性關係，甚至還從中收益，不過勝利該方律師則否認這項指控，認為他是在不知道性交易的情況下，與該名女子發生性關係。

此外，另外一名女子表示2015年聖誕節時，曾到勝利家中進行性交易，但當時對象是與另一名男性，至於勝利當時是否在場？她目前已經毫無印象，對於所有指控，勝利只承認8項罪名中違反《外匯交易法》一項，此案將於12月29日進行下次聆訊。

此外，韓媒《CHANNEL A》報導，BIGBANG另一位成員大聲，也是性招待共犯，名下9層豪宅，其中5層已淪為性招待淫窟，對此大聲表示購入房產就入伍，在管理方面的確太過鬆散，但若有非法行為，將會承擔房屋所有人的責任，接受法律制裁。

(中時新聞網)