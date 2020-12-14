有立委提案政府組織改造時，將教育部改為「國民教育部」，其中高教部分併入科技部成為「科技及高等教育部」。教育部長潘文忠今天表示，尊重立委的提案，但這涉及學制的連貫，影響非常廣，必須深入討論。
民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、王美惠、伍麗華、莊競程、張宏陸等人日前共同提案，主張在行政院組織法新增「數位發展委員會」，將科技部改為「科技及高等教育部」，教育部改為「國民教育部」。
潘文忠今天到立法院教文會專案報告「落實我國高級中等以下學校體育班三級培訓之措施」，會前他接受媒體採訪，對於立委提案將教育部改成「國民教育部」，發表看法。
潘文忠說，教育部過去就進行過組織改造，將體育署、青輔會併進來，成為教育部底下的體育署、青年署，來推動相關事務。對於立委提案將教育部改為國民教育部，其中高教部分移到科技部，他表示，這涉及學制上的連貫銜接，對學生影響相當重大，需要更進一步深入討論。
(中時 )
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