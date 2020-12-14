紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日（周一）表示，該國內閣已同意原則上在2021年首季與澳洲啟動旅遊泡泡協議，意即屆時兩國往返旅客無須接受接受為期兩周的隔離措施。

澳洲政府目前已單向允許紐西蘭旅客抵達澳洲無須強制隔離14天。

阿爾登指出，仍須進行更多預備工作，才能讓「旅遊泡泡」定案，強調一旦剩下的細節拍板定案之後，可望於新年宣布何時開始實施。此決定也須等待澳洲政府許可。

(工商 )