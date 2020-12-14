紐西蘭預計明年首季與澳啟動雙向旅遊泡泡 10:522020/12/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日（周一）表示，該國內閣已同意原則上在2021年首季與澳洲啟動旅遊泡泡協議，意即屆時兩國往返旅客無須接受接受為期兩周的隔離措施。 澳洲政府目前已單向允許紐西蘭旅客抵達澳洲無須強制隔離14天。 阿爾登指出，仍須進行更多預備工作，才能讓「旅遊泡泡」定案，強調一旦剩下的細節拍板定案之後，可望於新年宣布何時開始實施。此決定也須等待澳洲政府許可。 中國印度雙引擎 旭陽接單旺 學者憂 明年觀光客恐剩230萬 (工商 ) #旅遊泡泡 #紐西蘭 #無須 #澳洲政府 #首季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲送禮物 親子嘉年華嗨翻天 04:102020/12/14 地方新聞 彰縣僅清水岩OK 投縣339處有雷 04:102020/12/14 地方新聞 懷秋首創業當起麵包店老闆 04:102020/12/14 娛樂新聞 曜越Q4營收 拚歷史次高 04:102020/12/14 證券．權證 新冠疫苗囚犯與肥胖者優先接種 澳洲官方回應網友傻眼 00:242020/12/14 兩岸 臺鐵美學觀光列車「鳴日號」啟動 雄獅旅遊打造「五星x五感」體驗 10:002020/12/14 生活 日韓疫情創新高 美今開打疫苗 04:102020/12/14 生活新聞 科技業留才 替員工子女找老師 04:102020/12/14 生活新聞 總太地產、坤悅新案交屋 台中建商Q4營收進補 04:102020/12/14 證券．權證 攻電動車材料 九豪明年拚轉盈 04:102020/12/14 證券．權證 《國際社會》紐西蘭同意 明年初與澳洲組成「旅行泡泡」 10:512020/12/14 財經 財經熱門新聞 台商轉進要注意！緯創印度廠暴動損失近17億 iPhone被偷光 - 要聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 外資大逃殺 散戶有聯電怎辦？賣太快恐後悔 - 財經 ETF時代來臨？美股共同基金資產規模縮水13兆史上最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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