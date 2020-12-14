國際廢鋼原料大漲 豐興本周鋼筋盤價每公噸大漲700元 10:512020/12/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到日本和美國廢鋼原料價格飆漲影響，豐興(2015)14日開出的本週內銷盤價，大幅調漲廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調漲600元，鋼筋每公噸調漲700元，型鋼結構用的MQ產品每公噸大漲1,000元，其它方鋼、角鋼、扁鋼等維持平盤，平均漲幅約4.19％～6.89％。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為9,300元，鋼筋每公噸牌價為17,400元，型鋼每公噸牌價維持21,200元。 香格里拉台南遠東飯店年菜開賣 早鳥預購9折 看屋筆記：太平區豐築（個案＋價格分析） (工商 ) #豐興 #大漲 #調漲 #廢鋼每公噸 #鋼筋每公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際油價創波段高點 汽油調漲0.4元、柴油漲價0.5元 13:122020/12/13 財經 長榮目標價 喊上36元 04:102020/12/14 財經要聞 不只抽iPhone... 產險各出奇招攻線上商機 04:102020/12/13 金融．稅務 《鋼鐵股》國際廢鋼飆 豐興4開高盤 10:512020/12/14 財經 《類股》中鋼拚產能 鋼鐵大軍High起來 10:512020/12/14 財經 廢三倍券詐買菸 表兄弟遭逮 04:102020/12/14 社會新聞 《商情》反映成本 國內廢鋼、鋼筋強漲 10:512020/12/14 財經 不離不棄的台電、大同 07:002020/12/13 體育 外資大逃殺 散戶有聯電怎辦？賣太快恐後悔 16:402020/12/13 財經 人事異動站 12月4日至12月10日 04:102020/12/13 專題周報 中鴻 內外銷接單旺 04:102020/12/13 證券．權證 財經熱門新聞 台商轉進要注意！緯創印度廠暴動損失近17億 iPhone被偷光 - 要聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 「護國神山」太強 陸專家反思：大陸為什麼沒有台積電？ - 財經 - 旺報 壽險狂吸金 金管會促縮手 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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