受到日本和美國廢鋼原料價格飆漲影響，豐興(2015)14日開出的本週內銷盤價，大幅調漲廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調漲600元，鋼筋每公噸調漲700元，型鋼結構用的MQ產品每公噸大漲1,000元，其它方鋼、角鋼、扁鋼等維持平盤，平均漲幅約4.19％～6.89％。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為9,300元，鋼筋每公噸牌價為17,400元，型鋼每公噸牌價維持21,200元。

(工商 )