中鋼(2002)宣布力拚產能，市場看好下游鋼廠將受惠得利，今早鋼鐵大軍士氣高昂，主帥中鋼(2002)持穩高檔坐鎮，海光(2038)、官田鋼(2017)、佳大(2033)、運錩(2069)、威致(2028)、建錩(5014)等攜手衝鋒，中鴻(2014)開高後雖一度回落番黑，所幸低接買盤快速進場營救，股價迅速翻紅，在個股漲多跌少情勢下，拉抬鋼鐵類指飆升逾2.5%，表現優於大盤。

中鋼11日開出明年1月和首季內銷盤價，七大項產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1％，創2017年第二季來單季最大漲幅，略高於下游預期，此外，中鋼日前大修的2號高爐提前完工，明日將準備開爐生產，集團六座高爐火力全開，除了恢復先前因疫情取消的一成產能，也將三班制日夜趕工，要把產能推到頂，中鋼今年第4季鋼品出貨290萬公噸，明年第1季需求310萬公噸起跳，可望帶旺中鴻、燁輝(2023)、盛餘(2029)、春雨(2012)等業績，也拉抬鋼鐵股行情跑贏大盤。

受惠於全球汽車、家電、運動器材及營建工程等需求強勁，並看好明年首季鋼市榮景，下游加緊補貨備料，鋼廠接單暢旺，包括中鋼、中鴻、春雨、燁輝、新光鋼(2031)等相關鋼廠第四季業績轉旺，預期明年首季更旺。

(時報資訊)