臺灣進入5G商轉時代，儘管初期服務範圍，大多以六都、熱門商圈與人潮聚集地點為主，而業者也都承諾年底前將擴增5G基地台，以擴大5G全臺涵蓋率。隨著5G滲透率提升，進而帶動相關需求及應用蓬勃發展，終端需求快速提升也將驅使營運商加速基礎建設投資。富邦投顧點選6檔看好的5G遠距概念股：聯亞(3081)、眾達-KY(4977)、中磊(5388)、啟碁(6285)、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)等。

富邦證券表示，在開放式電信架構下，基地台內部不同的組件可以由眾多不同的廠商來供應，可望打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，對電信營運商以及5G產業的發展有相當良好的驅動作用，因此，相關資通訊設備製造產業值得投資人關注。

所謂的開放式電信架構，是指電信營運商只要購買符合規範的設備，再利用雲端系統或軟體便可建立終端的接取網路系統（包括基地台系統），可不再侷限設備供應商必須單一的限制，意指當營運商在建立5G系統時，可以採取A公司設計的核心網路、B公司提供的基地台天線、C公司提供的網路交換器、以及D公司提供的路由器等網路串接設備。而Gartner預估，2021~2025年全球開放式電信架構產業產值可以將近30%的年複合成長率持續成長，五年後產值達到350億美元以上。

以日本樂天為例，其在日本並非傳統的電信服務營運商，本身也沒有如同電信營運商具有全國性的核心網路資源，然而樂天則依賴Cisco協助設計5G基地台所需的後段網路，無法立即建立實體網路的環節則採取租賃方式，而5G基地台部分則由台灣廠商提供伺服器及接取網路設備，如此便可在非常低的成本條件之下，快速在某區域建立5G系統。由於樂天集團具有運動團隊資源，因此大量將此系統建立在本身的賽場中，利用5G系統提供更好的觀賞運動賽事服務。而在日本樂天成功利用開放式電信架構切入5G服務之後，國際大廠便陸續與其他國家電信業者簽訂合約，越來越多新興國家電信業者開始評估利用開放式電信架構來建立5G或既有的電信網路。

未來可能電信營運商直接向資通訊設備製造業者購買設備，打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，打造具彈性且價格實惠的5G網路系統，大幅降低網路布建的成本壓力。富邦證券表示，開放式電信架構不僅僅讓電信網路設備供應鏈從國際大廠壟斷的局面，轉為由ODM業者主導接取網路的設備商機，且延伸出的邊緣運算以及企業專網的設備採購商機，預期也都將由ODM業者取得主導權。而台灣網路設備業者都已經成為國際主要電信業者的合格供應商，且都在兩岸甚至第三方地區具有生產基地的產能優勢，預期都將會是主要供應商之一。

(時報資訊)