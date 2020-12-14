紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一宣布，其內閣原則上已經同意，明年首季與澳洲建立免除隔離的「旅行泡泡」。

阿爾登表示，這仍將取決於澳洲政府的決定，要實現「旅行泡泡」計畫仍需要更多的準備工作，一旦敲定其餘細節，政府將於新年公布確切的實施日期。

紐西蘭周一宣布今日沒有新增確診病例，現有病例為56人。該國在周末已經與庫克群島（Cook Islands）宣布類似的免隔離跨境旅行計畫。

在此之前，澳洲昆士蘭省（Queensland）上周決定對紐西蘭開放邊境。澳洲所有其他的省，都已經開放紐西蘭旅客入境，不過西澳大利亞省（Western Australia）要求抵達後進行14天檢疫隔離。

澳洲的南澳洲省（South Australia）周一公布15天來第一個新增病例，一名40多歲男性旅客在旅館隔離時確診。截至過去24小時內，澳洲全國新增確診數為6人，累計確診數為28031人，累計死亡病例數為908人。

(時報資訊)