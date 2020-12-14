之前曾與大家分享「常見皮膚抗生素藥膏的選擇」，本周微笑整理常見眼睛抗生素製劑的成分，以及常見引起結膜炎及角膜炎的致病原，讓我們更清楚了解什麼情況下，該選擇哪類的抗生素。

一般常見眼睛感染有感染性「結膜炎」、「角膜炎」及「眼內炎」，其中以感染性結膜炎及角膜炎更為常見，微笑接下來就針對感染性結膜炎及角膜炎來介紹。

眼睛紅腫時要就醫，不要任意使用眼藥水。(圖/微笑藥師網提供)

一、結膜炎與角膜炎，大不同

不少民眾眼睛搔癢時，總是會不自覺伸手揉眼睛，弄得整個眼睛紅通通的。大部分的人以為是過於勞累或眼睛乾澀未曾理會，有的人以為是結膜炎而去藥房自行購買藥水。但紅眼狀況，也有可能是「角膜炎」，兩者疾病不僅治療方法不同，連嚴重程度也大不相同。

從結構上來說，結膜覆蓋在眼白(鞏膜)上，從眼瞼內層延伸至角膜周圍；而角膜則是眼球正前方透明的組織，覆蓋在黑眼珠上。從外觀上，正看眼睛黑白分明，包含了中間黑色的角膜，與旁邊白色的結膜。角膜和結膜都是透明的構造，但角膜上面沒有血管，結膜則有血管分佈。雖然結膜角膜雖然位置接近，但發炎的後果卻不同。

結膜一旦發炎，血管充血，看起來就會一片紅，但只要沒有侵犯到角膜，通常不會影響視力；角膜炎則比較嚴重，除了眼睛發紅、疼痛外，角膜上面的神經很敏感，會畏光、流眼淚，再者，因為角膜內面包含了光線進入眼底的瞳孔，較嚴重時，就有可能影響視力。

但這不代表結膜炎不具危險性，因為結膜和角膜是相連接，兩者會互相影響，結膜發炎嚴重的話，會拓展到中間角膜，跑進去以後就會出現角膜炎、角膜破皮、如果嚴重造成角膜潰瘍，甚至影響視力。所以大家千萬別輕忽結膜炎唷!

結膜炎與角膜炎大不同。(圖/微笑藥師網提供)

二、引起結膜炎及角膜炎的致病原

感染性結膜炎

病毒性結膜為為最常見，成人感染率比小孩高，其中65-90%為腺病毒(adenovirus)引起的接觸感染，其它如單純疱疹與帶狀疱疹所引發。一般病毒或結膜炎不會開立抗病毒藥品或抗生素，但若確診為單純疱疹(herpes simplex)與帶狀疱疹(Herpes Zoster)感染，須必須開立抗病毒藥物如aciclovir、ganciclovir的眼用製劑。

細菌性結膜炎相對來說較少發生，好發於孩童，常見感染菌種如流感嗜血桿菌(Haemophilus influenza)、肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)及金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)，一般會選擇較廣效的局部抗生素，例如chloramphenicol或framycetin眼滴劑，而gentamicin、tobramycin、quinolone並不建議做為經驗性療法。

倘若眼瞼睫毛根部皮脂腺管阻塞，且被細菌感染、化膿，就是俗稱的「針眼」，一般治療是以清潔、熱敷眼瞼為主，再加上人工淚液和低劑量類固醇消炎，有時還需口服抗生素如四環黴素等。

淋病雙球菌結膜炎主要由Neisseria gonorrhoeae感染引起，較不常見，好發於新生兒或性行為頻率高的年輕族群，首選抗生素為cetriazxone。而衣原體性結膜炎，大多單側感染且有生殖器的感染，一般採用口服抗生素治療-Azithromycin、doxycycline。

感染性角膜炎

感染性角膜炎比較容易嚴重化，且是造成上班族群視力損傷的常見原因，所以必須緊急處理。感染性角膜炎中，以細菌感染最頻繁，常見感染菌株如金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、凝固酶陰性的葡萄球菌(coagulase-negative staphylococci)、肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)及綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)，黴菌或厭氧菌感染較少見。

配戴隱形眼鏡，較常因綠膿桿菌或阿米巴原蟲感染引起角膜炎。細菌性角膜炎治療一般選用單方fluoroquinolones(ciprofloxacin、ofloxacin)或合併aminoglycoside + cephealosporin(gentamicin + cefalotin)。值得一提的是，不管單方或複方抗生素的選擇，治療細菌性角膜炎的效果差不多，不過fluoroquinolone降低藥物性結膜炎，且使用時的不適感較低。

針對紅眼(red eye)，常見第一線的抗生素為chloramphenicol，為一廣效性的制菌抗生素，不過對於P. aeruginosa效果不佳。

三、常見眼用製劑的抗菌成分

以下微笑例舉眼科常用的抗生素成分…

.chloramphenicol

適應菌種：廣效性的抑菌抗生素，針對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌，尤其針對革蘭氏陽性球菌(Gram-positive cocci)、流感嗜血桿菌(Haemophilus influenza)及淋病雙球菌(Neisseria gonorrhoeae)具有殺菌性。

適應症：砂眼、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等引起之疾患。眼部表淺型感染的首選藥物。

.fusidic acid

適應菌種：針對革蘭氏陽性菌，尤其是金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)。

適應症：細菌性結膜炎，角膜炎。

.sulfamethoxazole

適應菌種：革蘭氏陽性菌及陰性菌，砂眼病源體，葡萄狀球菌、鏈鎖球菌，肺炎球菌，慢性結膜炎桿菌(Morax-Axenfeld bacillus)，結膜炎桿菌(Koch-Weeks bacillus)。

適應症：結膜炎、砂眼、流行性角結膜炎、眼瞼炎、眼瞼緣炎、麥粒腫、淚囊炎、虹彩炎。

.ciprofloxacin

適應菌種：部分革蘭氏陽性菌及大部分革蘭氏陰性菌，尤其對於綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)。PS.對肺炎鏈球菌無效

適應症：雖然抗菌範圍廣，但為避免抗藥素產生，傾向使用於隱型眼鏡族群的角膜炎或角膜潰瘍。(備註：與ofloxacin相比，ciprofloxacin比較容易產生白色角膜沉澱。)

.levofloxaxin

適應菌種：針對大多數的G(-)和G(+)都有效。

適應症：眼瞼炎、麥粒腫、淚囊炎、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎(含角膜潰瘍)。(備註：levofloxacin是ofloxacin的左旋光學活性體，具有高於ofloxacin 2倍的抗菌活性。)

比較：

抗革蘭氏陽性菌及披衣菌效果：levofloxacin>ciprofloxacin

抗革蘭氏陰性菌效果：levofloxacin<ciprofloxacin

neomycin/gentamicin/tobramycin

適應菌種：針對革蘭式陰性好氧菌及部分革蘭式陽性菌(ex. 金黃色葡萄球菌)

適應症：眼瞼緣炎、結膜炎、角膜炎、虹彩毛樣體炎、麥粒腫、淚囊炎。

比較：Tobramycin針對綠膿桿菌的抗菌效果最好；若對大部分aminoglycoside產生抗藥性，可以選擇amikacin，因為其結構較不易被去活化。

.tetracyline

適應菌種：對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌(不論厭氧或非厭氧菌)都有效、立克次體與濾過性病毒所引起之眼部感染。由於範泛使用，以致於抗藥性激增，對金黃色葡萄球菌、流感嗜血桿菌效果不佳。

適應症：急慢性結膜炎、急性角膜潰痬、砂眼手術後感染。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)