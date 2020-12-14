高嘉瑜獻唱煎熬。

高嘉瑜"煎熬"給自己打50分 隔壁弟嚇到哭

民進黨立委高嘉瑜向來以歌聲著名，「辨識度」超高的歌喉讓她不管到哪裡，都有人鼓譟要求獻唱。昨(13日)晚，高嘉瑜出席北市大直的社區聯歡晚會時就獻唱多首歌曲，更當場挑戰高難度的《煎熬》；但就在她繼續演唱《說愛你》時，問了一旁的小朋友「好聽嗎？」該小朋友竟當場爆哭，頓時讓高嘉瑜傻眼。

高嘉瑜人稱「港湖胖虎」，這次她在大直社區首度獻唱實力女歌手李佳薇的歌曲《煎熬》，並將錄影畫面上傳到個人臉書粉專，讓網友也不禁抱頭直呼「好煎熬」。演唱完高嘉瑜忍不住表示這首太難了、「選錯歌了啦」。之後高嘉瑜繼續演唱蔡依林的《說愛你》時，蹲下來詢問身旁的小朋友「好聽嗎？」沒想到那位小孩竟當場爆哭，讓高嘉瑜傻眼了。

面對失控爆哭的小朋友，高嘉瑜笑著幫自己打圓場表示「怎麼啦，太好聽了是不是？」這畫面讓網友笑慘了，紛紛表示「+<><可以放過台上的小朋友嗎？變成陰影怎麼辦」、「看著孩子們想哭又不敢哭；想走又不敢走的樣子，可愛極了」、「把煎熬兩個字唱得淋漓盡致」、「我不敢開聲音，怕嚇到」、「歌聲就跟現實一樣撕心裂肺的煎熬」、「我開靜音都彷彿能聽到歌聲，怕」。

(中時新聞網)