中國新能源智能汽車生態高峰會論壇上周末於上海舉行，中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒指出，大陸汽車保有量已達2.75億輛，約略與美國相當，「年底成為世界上規模最大的汽車保有國，沒什麼懸念了」。威馬汽車創辦人沈暉則表示，新能源汽車時代已來臨，2020年就是新能源汽車起飛元年，中國新能源汽車占全球44%。

付炳鋒說：「把最近3個月銷量乘以4，中國1年的汽車銷量就超過3000萬輛。」儘管北京市上周宣布，明年起市民每人名下只能持有1輛汽車、不容許1人名下有多輛車，但類似措施付炳鋒認為不會影響車市，他認為每千人持有的汽車數可能上升至300輛、甚至350輛，因此每年總銷量3000萬至3500萬輛完全有可能。

據大陸乘用車市場信息聯席會數據，11月乘用車市場零售208.1萬輛，已經是連5個月維持同比成長8%的增速。其中新能源車批發銷量18萬輛，與去年同期相比增長128.6%，和今年10月相比也增長24.8%；零售銷量16.9萬輛，同比成長136.5%，市場滲透率達8%，顯示新能源車正成為汽車零售增長核心。

付炳鋒認為，一系列政策調整沖淡疫情對汽車產業衝擊影響，新能源車購置稅務補貼、免徵購買稅等措施之外，市場對新能源車的認知持續上升、更多品牌提供多元化選擇，也都是新能源車銷售成長主因。

今年已有許多歐美、日本報告指出，電動車等新能源車在新車銷售將由現在的3%上升到2040年近6成水準，而中國大陸具有全球最完整電動車產業鏈、全球最大汽車市場優勢，未來恐在新能源車領域主宰全球，特別是電動車，屆時中國對全球影響力猶如石油時代掌握能源的OPEC(石油輸出國組織)，霸主地位會難以撼動。

(中時新聞網)