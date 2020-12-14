2020年疫情衝擊全球，也影響各行各業，今年全台失業率及放無薪假的人數皆創下歷史新高，對許多人來說，今年是特別辛苦的一年。為傳遞幸福、鼓勵人們樂觀面對，準備迎接2021年的到來，房仲第一品牌永慶房屋在耶誕節檔期推出「粉紅耶誕傳溫情」活動，透過造型可愛的「圓滿耶誕樹」桌飾及「誠實耶誕襪」掛飾，將祝福傳遞給更多人。

「粉紅耶誕傳溫情」活動從12/19(六)至12/27(日)，民眾於活動期間內至永慶房屋雙北任一直營門市預約賞屋，就可以獲得耶誕小物「誠實耶誕襪」掛飾或「圓滿耶誕樹」桌飾一只，不僅可當作親子DIY應景道具外，也適合分享給親朋好友當成耶誕節小禮物。永慶房屋耶誕小物限量3萬個，採隨機贈送，數量有限、送完為止。

永慶房屋的耶誕小物「圓滿耶誕樹」桌飾，非常適合親子DIY。(圖/永慶房屋提供)

粉紅耶誕傳遞幸福正能量 親子DIY製作「圓滿耶誕樹」

永慶房屋「圓滿耶誕樹」提供民眾自行DIY及任意調整造型的樂趣，也可用彩繪筆在樹上塗鴉，或掛上裝飾品點綴。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，「圓滿耶誕樹」適合家長帶著小朋友學習創意組裝，還可陪同小朋友許下2021年的願望，鼓勵孩子朝目標前進。

陳賜傑強調，永慶房屋做為幸福企業，除了提供幸福職場讓員工安居樂業外，也希望將祝福傳遞給每一位客戶。「圓滿耶誕樹」以粉紅色做為主色調，希望結合象徵熱情能量的紅色，以及純潔天真的白色，向客戶傳遞活力、青春又溫和的祝福力量。

父母可透過「誠實耶誕襪」和孩子互動誠實品德。(圖/永慶房屋提供)

用「誠實耶誕襪」成為更好的自己

另外，永慶房屋也推出超卡哇伊的「誠實耶誕襪」吊飾，民眾可將「誠實耶誕襪」掛在家中當作耶誕裝飾，也可以教導小朋友進行點綴或彩繪，製作出獨一無二的耶誕節飾品。永慶房屋業管部協理陳賜傑強調，親子DIY是這次耶誕小物設計的主要概念，透過DIY互動過程，讓家人的關係變得更加緊密。

陳賜傑也指出，永慶房屋以「誠實」做為企業經營的核心價值，並承諾客戶「先誠實再成交」，而「誠實」這項美德更是許多父母對子女的期盼，父母可透過耶誕小物「誠實耶誕襪」鼓勵孩子強調誠實品格。

永慶房屋的耶誕小物限量3萬個，數量有限、送完為止。(圖/永慶房屋提供)

上傳「圓滿耶誕樹」或「誠實耶誕襪」抽超商禮券！

「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團也推出「粉紅耶誕創意大賽」，只要將「圓滿耶誕樹」或「誠實耶誕襪」裝飾完成後拍照上傳粉絲團貼文，留言許下2021年的願望或是承諾2021年的目標，就有機會抽中200元全家禮物卡，粉絲團將抽出20位幸運粉絲。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋善盡企業社會責任，今年不但沒有因為疫情裁員、放無薪假，反而逆勢大舉徵才、提供業界最優待遇「保障業務新人前九個月每月五萬元」，還在今年六月針對總部行政同仁依績效表現平均調薪幅度3%，用心保障員工家庭生計。永慶房屋希望透過耶誕小物傳遞幸福與圓滿，祝福每個人都能迎向幸福的2021年。

(中時新聞網)