南台灣連鎖咖啡店士達衛接手金礦咖啡才一年，昨晚突傳出無預警倒閉，還流出內部主管和員工的Line對話截圖，主管告知公司要倒閉了，薪水無法如前期入帳，所有人都會資遣，而網友也發現官方粉專整個消失，士達衛分店的粉專小編則在臉書上回覆團購訊息時直接說「我們倒閉了，想不到吧ㄏㄏ」。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung》昨晚爆料，「去年才風光接手金礦，今卻無預警宣布倒閉」，並附帶一張疑似為士達衛主管與員工的Line對話截圖，主管表示「剛剛收到消息，公司要倒閉了，所以門市都營業到12月20日，全部夥伴都會資遣，明天薪水應該無法入帳」，並表示入帳日期督導都還在爭取，無法給大家一個保證，並要大家「做好心理準備」。

另外，有網友本想詢問團購事宜，意外發現官方粉專消息不見，分店粉專小編則回覆「不好意思，我們公司倒閉了喔！想不到吧ㄏㄏ」。

「士達衛」主管與員工Line對話流出，訊息中表示「員工薪水」恐有發不出的困難。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung）

也有眼尖網友發現官方臉書粉專早已不見，分店粉專的小編則以「公司倒閉」回應。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung）

「士達衛」官方粉專已於昨日下架。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung）

不少消費者得知消息後表示「難怪前天看到招牌拆了」，也有網友點出倒閉的關鍵點，認為行銷手法太差、店名無記憶點，可惜了好吃的甜點及麵包，部分網友也直言「至今我都還不知道有這家店」。不過，針對倒閉消息，目前士達衛母公司富士康公司尚未做出回應。

2019年12月富士康廣告從燦坤手上頂下「金礦咖啡」，創立全新品牌「士達衛IT'S DAVID」重新出發，在全國擁有11家門市，未料短短1年，昨（13）日無預警宣布倒閉，更傳出疑似發不出薪水，令員工傻眼。

(中時新聞網)