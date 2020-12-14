台1線永康區中正南路與正南五街口至中華路與南台街口，將於15日至26日晚間9時至翌早6時進行路面改善工程，台南市政府警察局永康分局呼籲減速慢行或改道行駛。建議改道路線：中正北路—永安路—河堤道路—中央路—中正南路—甲頂路—中華路。

交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段辦理永康中正南路「台1線328K＋300~330K＋800等路段路面改善工程」（即永康區中正南路與正南五街口至中華路與南台街口），訂於15日至12月26日晚上9點至翌日早上6點，進行路面AC刨鋪工程施工。施工方式採用調撥對向車道，以半施工維持車輛通行，永康分局已規畫勤務，於交通管制期間針對施工路段加強交通疏導與路況監控。

永康分局提醒民眾，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進。警方也將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通狀況、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

另外，呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，行經路口務必禮讓行人；為了保障市民生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

(中時 )