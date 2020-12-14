一名15歲，毫無攀登百岳經驗的15歲少年，13日竟然僅帶少許衣物、5碗泡麵等物資，連帳棚、睡袋都沒有，就獨自一人進行5天能高安東軍縱走行程。少年一度傳出失聯，幸好今天（14日）在天池山莊附近平安尋獲。據悉，少年想要登山，卻遭家人反對，因此自己一人上路。

昨（13日）深夜11時許，一名網友在臉書社團《登山通報站》PO文表示，一名15歲、就讀高中一年級的林姓少年，只帶幾件衣服，5碗泡麵、少許乾糧，就獨自一人前往天池山莊，預計進行5天的能高安東軍縱走。

PO文網友指出，林姓少年的家人表示，少年毫無百岳經驗，帳棚、睡袋都沒帶，裝備不足，擔心他出事，已經報警並請山友協尋。轄區南投縣警察局仁愛分局以及南投縣消防局昨晚獲報，消防局派出3人搜救隊連夜上山，從屯原登山口進入找人。

搜救隊在天池山莊找到少年，仁愛分局員警也證實已找到少年，員警在屯原登山口接到少年後，已將少年交給家人領回。

許多網友驚愕，毫無百岳經驗的少年竟然獨自行動：「是自己偷偷跑去的嗎？還是家裡知道沒勸阻獨登？」，家屬朋友說「家人反對，自己跑去。」

家屬朋友也PO出少年13日從家中出發的搭車路線：

6:55豐富到苗栗7:00

7:11苗栗到新烏日8:02

8:50台中高鐵站到霧社10:30 or 11:10

13:50霧社（6660公車）到廬山14:25

15歲少年沒帶裝備，打算獨自一人準備進行「能高安東軍縱走」，讓許多山友震驚，因為長達5天的能安縱走，屬於C級的高級縱走路線，需要有登過A級、B級百岳經驗才能申請，然而少年毫無百岳經驗，也沒經過申請就獨攀，不知該說無知還是大膽。

官方「登山分級制度」

一般季節分成 4 級

A 級：一般健行路線，活動天數約需 1-3 天。

B 級：中級縱走路線，活動天數約需 4-5 天或活動天數約需 1-3 天但有危險地形。

C 級：高級縱走路線，活動天數約需 5 天以上。

C+級：高級縱走路線，有垂降及攀岩地形。

「能高安東軍縱走」屬於C級的高級縱走路線，全程有5座百岳，分別是能高主峰3261m、能高南峰3349m、光頭山3100m、白石山 3108m、安東軍山 3067m。循能高越嶺路至縣界，離開越嶺路往南沿稜行，飽覽高山草原風光及大大小小的高山湖泊，有「高山湖泊故鄉」之稱。

(中時新聞網)