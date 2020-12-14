台灣夜市美食不僅受到國人青睞，甚至成為外國觀光客來台必吃，不過近年來夜市坑殺觀光客等消費糾紛頻傳，加上疫情影響，許多夜市攤位生意一落千丈，有網友在臉書討論「台灣最糟的夜市是哪個？」引起老饕戰翻。

原PO在臉書《爆怨公社》發文指出，台灣最糟的夜市應該是花蓮東大門夜市，其次就是基隆廟口夜市，覺得東西貴又不好吃，而且夾娃娃跟遊戲攤全部都是觀光等級，想詢問大家，到底台灣有沒有真正的在地夜市？

不少網友點名基隆廟口夜市東西貴又不好吃。（資料照/吳康瑋攝）

貼文一出引起熱議，不少網友紛紛回應「基隆夜市真的蠻差的」、「在地人很少去基隆夜市吧」、「最差基隆+1真的沒啥好吃」、「基隆廟口去過一次就不想去了，真的蠻無趣」；還有網友認為「台灣最差應該是六合跟基隆吧」、「把六合夜市放在哪啊！沒有第一也有第二」。

對於不少網友一面倒點名「基隆夜市」是台灣最差夜市，也有老饕跳出來反駁「基隆廟口一堆好吃的，很多銅板美食好嗎」、「廟口的營養三明治跟滷肉飯都超猛的啊」、「基隆夜市好吃的也只有在地才懂啊，覺得不到差」、「廟口超好逛，東西又很便宜好嗎...不懂吃才會說基隆廟口難逛」。

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(中時新聞網)