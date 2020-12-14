住在智慧家庭裡，到底是怎樣的享受？小米（Xiaomi）攜手承億文旅打造期間限定的小米智主題房，讓你出遊在外可以感受有如身在家中的便利，讓全套小米智慧家電融合為一體的智慧住房，翻新你的旅行回憶，體會人文與科技共同為你呈現的時代美感。

辛苦一整年，是不是很想要犒賞自己，來一趟國內輕旅行？小米台灣攜手文創設計飯店承億文旅，在旗下6間分館，打造獨一無二的小米智慧主題房。小米與承億文旅合作，將小米AIoT智慧科技結合在地風格的設計旅館，妝點出不一樣的藝文風格。小米智慧主題房從玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選出近30款小米智慧家產品以及裝置，為不同的房間量身打造智慧場景，讓你體驗「懶人智慧旅行」，玩累了躺在床上用語音就可以關燈，快速進入夢鄉。

小米本次還請來網紅，打造心目中的主題智慧房。「台中鳥日子」就跟直播主兼網紅瑀熙Yuci合作，打造「Yuci懶人粉紅專屬智慧房」，將小米智慧家庭套裝組合的門窗感應器放入房間內，住在裡頭充滿的安全感。「嘉義桃城茶樣子」則與實驗型網紅「黑羽」打造動漫宅的智慧房間。「花蓮山知道」則與空靈系正妹「語謙」合作，讓旅客感受跟小愛同學進行對話的空間。

小米台灣與承億文旅合作的6間主題智慧房，分別在嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道，以及墾丁雅客小半島都各有一間。將在2020年12月15日至12月30日（不含12/24-12/25）之間開放旅客參觀。2020年12月3日至2021年2月28日期間開放預定入住。入住不僅可以感受小米智慧家庭包圍的感受，也可以獲得小米商城mi.com 價值NT$500優惠禮包，此外還包含CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV立視線上影視，以及KKTV等平台的限定會員權益。今年年底至農曆年前想來一趟充滿智慧的懶人旅行，說走就走不遲疑！

因應年末旅行潮，小米也與LINE FRIENDS聯名推出限量「LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版」。箱體採用科思創PC材質，打造三層複合抗壓結構，讓行李箱既堅韌有有出色回彈性，不易擠壓變形，並採用360度消噪耐磨萬向輪，在凹凸不平的地面也可以平穩移動。價格是NT$1995，12月17日在小米商城、小米實體門市、PCHome24h購物小米旗艦館與全球電子開賣。前100名在小米商城購買並完成付款的消費者，還有前30名在全台三間小米之家完成購買者，可獲得限量首購禮：LINE FRIENDS行李吊牌 莎莉版。

不僅為年末打算出遊的消費者，推出LINE FRINEDS行李箱以及與承億文旅打造的限定小米主題智慧房，小米也為年終交換禮物趴，預備好解決方案。從12月17日至25日推出小米聖誕節活動，除了開賣LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版，小米智慧顯示器65型也將在17日以及25日再度開賣。此外也將同步推出多款商品直降活動以及滿額贈活動，消費者可至小米商城mi.com了解更完整的活動詳情。

(科技)