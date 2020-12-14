警消人員獲報趕抵現場後趕緊將老翁送醫急救，所幸老翁意識清楚，無生命大礙。（羅亦晽翻攝）

東里車站被譽為山線最美的車站。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東縱谷最美稻浪車站「東里站」驚傳落軌意外！花蓮一名年約90歲羅姓老翁，在東里站候車時，疑因重心不穩，不慎從月台跌落鐵軌，造成頭部撕裂傷、頭骨骨折腦溢血，身體多處擦傷，警消人員獲報趕抵現場後也趕緊將他送醫急救；所幸老翁意識清楚，加上列車尚未抵達，保住一命外，也無影響列車行駛。

花蓮縣消防局第三大隊指出，羅翁與妻子今天欲搭乘4517車次，從台東開往花蓮的區間車，北上準備到玉里站；2人早上8點01分在東里車站月台等候列車時，疑因氣候變冷，欲拉起外套拉鍊，卻重心不穩向後倒，從月台跌落鐵軌。

警消人員獲報趕抵現場，發現羅翁雖意識清楚，但頭部有些許撕裂傷、頭骨骨折造成腦溢血，加上身體多處擦傷，趕緊送往玉里榮民醫院急救，所幸無生命大礙，目前已轉到花蓮慈濟醫院進行後續治療。

台鐵花蓮運務副段長賴東震表示，老翁跌落鐵軌時，站員跟站長都在協助剪票跟進站，經由老翁妻子與其他乘客轉知後，趕緊撥打119請求救援。

賴東震指出，東里站屬於小站，白天通常只會有一名站長，加上一名站員，通常列車進站前10分鐘，才會讓民眾至月台等候列車，同時呼籲，年邁長者或是身體不適的乘客，欲搭乘火車時，務必與親友同行。

(中時 )