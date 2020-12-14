大陸一線女星章子怡出道26年，曾榮獲金馬影后及香港金像獎、百花獎、華表獎、金雞獎等，演技早已得到外界肯定。近日她在節目中擔任評審，爆料同劇的男演員太愛喝酒導致記不住台詞，最後被換掉，她直呼與對方演戲「太痛苦了！」

章子怡日前在節目《我就是演員》，透露自己曾在拍戲時遇過豬隊友，「我們也不說名字了，我拍就是我唯一的電視劇，他是演皇帝的，就是我的舅舅，後來這個演員被換掉了」章子怡直指該名男星平常嗜飲酒，就連上工也在喝，導致記不住台詞，拍戲全程只能靠題詞板，「我跟他演戲的時候，他跟我眼睛是沒有交流的，我太痛苦了，我從來沒有那麼難過的經驗」。

章子怡爆料某男星喝酒喝到全程看台詞演戲。（圖／微博）

她分析該名男演員「喝酒傷了神經，已經再也記不住台詞了」所以才會耽誤拍戲，不過她認為這不是最誇張的，「我覺得更可怕的是，有的劇組能容忍！」

章子怡過往都以拍電影為主，只有在2018年首度出演電視劇《上陽賦》，加上她說出該名男星飾演的角色，馬上被網友影射到真實身分，但又是被換掉的演員，在網路上眾議紛紛，紛紛好奇章子怡到底說的是誰。

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(中時新聞網)